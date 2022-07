Tito, al via i lavori di ristrutturazione di questa cabina elettrica: tra gli interventi anche un murales! I dettagli

Avviati i lavori di ristrutturazione edilizia della cabina elettrica denominata “SEZ: TITO”, di proprietà di E-Distribuzione Spa, sita in Via Alcide De Gasperi, in località Madonna delle Grazie, nel Comune di Tito.

Tra gli interventi edili previsti in particolare la realizzazione di un murales sulle facciate della stessa.

Al riguardo il sindaco del Comune di Tito, Graziano Scavone, ha dichiarato:

“Ringrazio sentitamente E-Distribuzione per l’attenzione mostrata nei confronti dei progetti di riqualificazione ambientale attinenti all’area in località Madonna delle Grazie e per l’intervento di ristrutturazione edilizia, in fase di realizzazione, sulla cabina elettrica di media tensione, che culminerà con la realizzazione di un murales ad opera di un artista lucano di grande fama qual è Giulio Giordano.

Tutto ciò rappresenta l’attenzione che E-Distribuzione rivolge ai progetti di valorizzazione di un’area ad alta vocazione ambientale e paesaggistica qual è quella del ‘Parco Benessere’, su cui l’amministrazione comunale sta concentrando ulteriori sforzi per la realizzazione di nuovi progetti di valorizzazione, tra i quali il parco fluviale e la messa in sicurezza dell’asta fluviale.

Ringraziamo il responsabile dell’Unità Territoriale di Potenza di E-Distribuzione Tiziana Lopardo e il suo staff per aver voluto raccogliere l’invito dell’amministrazione ad intervenire anche sulla cabina elettrica, in modo da contestualizzarla meglio all’interno dell’ambiente circostante, segno di una collaborazione che E-Distribuzione offre al nostro territorio in tutte le situazioni nelle quali, in qualche maniera, è chiamata ad intervenire e per le quali l’amministrazione comunale di Tito vuole esprimere tutta la sua gratitudine”.