Potenza, lavoratori in protesta: ecco le ultime notizie

Si è tenuto stamattina l’incontro con l’assessore Galella, la dottoressa Leone e il direttore e la responsabile ARLAB da parte della USB Basilicata e una delegazione di lavoratori ex TIS e percettori del Reddito minimo di inserimento durante la manifestazione indetta per oggi.

La USB Basilicata ha posto prioritariamente il problema del mantenimento dell’attuale valore dell’assegno di utilizzazione riconosciuto alla platea interessata, avanzando una proposta che, riparametrando le ore di impegno lavorativo richiesto, consentisse di non apportare le variazioni già decise con la delibera DGR 388 del 22 Giugno scorso.

L’assessore ritenendo meritevoli di approfondimento i suggerimenti avanzati ha chiesto di aggiornare l’incontro alla prossima settimana.

Non sono state affrontate le proposte sindacali inerenti i progetti di stabilizzazione avendo posto come pregiudiziale ad ogni altra discussione il riconoscimento alla platea interessata del reddito sinora riconosciuto, non potendo in alcun modo ammettere tagli salariali in questo momento di particolare difficoltà sociale.

Si mantiene lo stato di agitazione.