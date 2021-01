Tito, differenziata: modifiche al calendario e importanti novità sul centro di raccolta previsto nell’area industriale. I dettagli

Il Sindaco del Comune di Tito (PZ), Graziano Scavone, fa sapere alla cittadinanza del nuovo servizio di raccolta rifiuti iniziato con il nuovo anno.

Ecco quanto scrive:

“Invito tutti a leggere con attenzione e a custodire la brochure perché in essa trovate le modifiche al calendario di raccolta.

Abbiamo ritenuto di rivedere alcune delle caratteristiche del modello di raccolta, chiamando la ditta incaricata e gli utenti ad una rinnovata collaborazione al fine di migliorare la qualità del servizio e dell’ambiente.

Difatti, il servizio parte con una modifica al calendario:

la carta verrà raccolta il Martedì per le utenze domestiche;

il Martedì e Sabato per quelle non domestiche.

Altra novità riguarda i bidoncini per la raccolta dei rifiuti:

vanno richiesti al gestore e non più al Comune chiamando il numero verde o consultando la app T-Green.

In aggiunta, il servizio prevede l’utilizzo di una spazzatrice media ed una piccola per migliorare la pulizia delle strade cittadine oltre che un maggior numero di ore dedicate allo spazzamento da parte degli operatori.

Inoltre, sarà avviata nei prossimi mesi la sperimentazione di un modello di tariffazione puntuale con l’intento di commisurare la tariffa al quantitativo di rifiuto prodotto.

E fra qualche mese sarà realtà anche il centro di raccolta previsto nell’area industriale di Tito (PZ):

qui potremo conferire i rifiuti, sempre differenziati, in giorni e orari anche differenti da quelli specificati nel calendario, potremo portare gli ingombranti e utilizzare uno spazio appositamente dedicato al riuso.

Ringraziando i cittadini e le imprese per la collaborazione che sono sicuro non faranno mancare, ricordo che l’amministrazione e gli uffici comunali sono a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e per segnalazioni di ogni genere”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)