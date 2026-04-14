Tolve, avviati i lavori per il completamento della piscina comunale

Avviati i lavori per il completamento della piscina comunale comprensoriale di Tolve, con un finanziamento complessivo di oltre 3,6 milioni di euro.

Interventi che segnano un passo decisivo per rendere operativa l’ultima tessera del moderno polo polisportivo al servizio della comunità, nell’area in cui sono stati profondamente rinnovati, negli anni scorsi, il campo da calcio e gli spalti, il campo da calcetto e il campo da tennis.

L’intervento principale per la piscina dà esecuzione al progetto definitivo approvato dalla Giunta comunale nel settembre 2022, per un importo complessivo di 2.460.720 euro.

“Oggi è una giornata importante per Tolve – dice il sindaco Renato Martucci –. Non si tratta solo di completare un’opera pubblica, ma di mettere al servizio dei cittadini uno spazio di aggregazione, sport e benessere.

La piscina rappresenta un investimento sul futuro, sui giovani, sulle famiglie e su una visione di sviluppo che mette al centro la qualità della vita.

Abbiamo lavorato con determinazione per arrivare a questo risultato e oggi possiamo dire che stiamo costruendo un’infrastruttura moderna, inclusiva e sostenibile”.

Saranno, dunque, ultimate le due vasche, di cui in passato sono state realizzate fondazioni e volumi in calcestruzzo armato.

La vasca grande avrà dimensioni di 25×12,5 metri.

Quella piccola, per il primo nuoto, misurerà 6×12,5 metri.

Inoltre, saranno realizzati gli spogliatoi e i locali di servizio, saranno sistemati il piano vasche (solarium), le aree esterne, con ingresso e accesso ai parcheggi, le aree di sosta con panchine, un’area giochi per bambini e un locale bar con scala e rampa di collegamento ai parcheggi.

Verranno installati impianti di illuminazione e di videosorveglianza e ci sarà il completo superamento delle barriere architettoniche, come da progetto.

Sarà predisposta un’area fitness all’aperto, pensata per essere utilizzata anche da persone con ridotta capacità motoria in coerenza con la vocazione sportiva dell’intero comparto.

Ci sarà un viale in sasso lavato con aree di sosta e panche, insieme a un nuovo ingresso che consentirà di rendere accessibile anche l’area verde posta a valle.

Con un ulteriore finanziamento di 800mila euro, già assegnato, la piscina sarà utilizzabile sia nel periodo estivo sia in quello invernale grazie a una copertura telescopica retrattile.

L’opera avrà un’elevata soglia di sostenibilità, in virtù della realizzazione di una pensilina con impianto fotovoltaico e sistema di accumulo, che sarà il “serbatoio” energetico al servizio della struttura.

“Questo risultato – conclude il sindaco Martucci – dimostra quanto sia fondamentale la continuità amministrativa. È grazie a un lavoro coerente e portato avanti nel tempo che oggi possiamo raccogliere frutti concreti.

La continuità garantisce solidità, equilibrio e capacità di costruire infrastrutture e futuro, senza interrompere i percorsi avviati.

Tolve intende dimostrare che programmare e dare seguito agli impegni è la strada giusta per crescere”.