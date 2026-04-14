Potenza, riconoscimento del Presidente della Repubblica alla V A del “Don Milani”: “Esempio luminoso di inclusione”

Il consigliere regionale di Forza Italia Basilicata, Picerno, esprime “vivo apprezzamento e profonda soddisfazione per il prestigioso riconoscimento conferito dal Presidente della Repubblica alla classe V A dell’Istituto ‘Don Milani’, insignita del Premio Alfieri per l’alto valore civico dimostrato”.

“Si tratta di una notizia che riempie di orgoglio l’intera comunità lucana – dichiara il consigliere Picerno – perché premia non solo l’impegno scolastico, ma soprattutto una straordinaria testimonianza di integrazione, solidarietà e inclusione.”

Il riferimento è alla “toccante esperienza vissuta all’interno della classe, dove gli alunni si sono distinti per l’attenzione, la sensibilità e il sostegno quotidiano nei confronti di una compagna con problemi di udito, costruendo un ambiente accogliente e partecipativo, capace di abbattere ogni barriera”.

“Mi commuove, maggiormente, il prestigioso riconoscimento – sottolinea Picerno – perché mesi fa fui io a premiare per primo questa meravigliosa realtà, avendone individuato l’ alto significato morale”.

“Questa storia rappresenta un esempio concreto di come la scuola possa essere il luogo privilegiato per la crescita umana e civile dei nostri ragazzi. L’inclusione non deve essere solo un principio, ma una pratica quotidiana, e questi giovani studenti ne sono una dimostrazione luminosa.”

Il consigliere conclude rivolgendo i propri complimenti agli studenti, ai docenti e alle famiglie:

“A loro va il mio plauso più sincero. Sono esperienze come questa che ci ricordano quanto sia importante investire nei valori e nelle nuove generazioni, perché è da qui che nasce una società più giusta e coesa.”