“Una schiacciata alla disabilità” con il Rotonda Volley e le “Vecchie Glorie” della pallavolo lucana! I dettagli

Il sestetto allenato da Massimo Telesca e Luca Cameriero viene dalla sconfitta casalinga contro la capolista Nardò e, dopo il difficile turno con la battistrada, un altro match ad alto coefficiente di difficoltà, questa volta contro la quarta forza del girone B della Serie C femminile.

Classifica ferma a quota 13 punti per la PM Asci Potenza e un undicesimo posto che non rappresenta una sicurezza; infatti dietro Taranto e Corato ad undici punti e Locorotondo a dieci, possono ancora dire la loro, ma le potentine non si lasceranno scoraggiare puntando l’obiettivo su Brindisi e Bitonto, 2 formazioni decisamente alla portata di Angelica Muscillo e compagne.

Il match prenderà il via Domenica 23 Febbraio, con prima battuta fissata alle ore 18:00, presso la Palestra Polifunzionale di Leporano, con direzione di gara affidata ai signori Capozzo e Guagnano.

Turno di riposo per la P2M En&Gas Potenza nella 14° giornata del campionato di Serie C maschile girone A.

La formazione guidata in panchina da coach Michele Miglionico e dal dirigente Vincenzo Pacilio è reduce da una buona prova casalinga contro Volley Club Grottaglie, formazione che insegue la coppia di testa con un solo punto di distacco.

Settimana di riposo per Marco Cuccarese e soci che scenderanno in campo tra una settimana ospitando per il 15° turno il Trivianum.

Inoltre, grande cornice di pubblico per l’iniziativa “Una schiacciata alla disabilità” organizzata dal Rotonda Volley, in collaborazione con PM Volley, Fipav Basilicata e Cip.

Un’amichevole di Sitting Volley, dove si sono fronteggiati da un lato la formazione del Rotonda Volley che da anni è in prima linea nel settore del Sitting Volley, svolgendo un ruolo da protagonista a livello nazionale e fornendo tecnici e giocatori alla maglia azzurra; dall’altro lato una formazione di “Vecchie Glorie” della pallavolo lucana, Giuseppe Iannarella, Aurelio Pace, Marcello Pittella, Berardo Poccia, Enzo Santomassimo, Angelo, Ivan e Massimiliano Scaldaferri.

Tra di loro anche amministratori locali che sono ritornati in campo per sposare questa nobile causa.

L’evento di Giovedì a Rotonda rappresenta solo il primo di molti appuntamenti che le società Rotonda Volley e PM Volley stanno strutturando.

Il Presidente Michele Ligrani dichiara:

“Siamo molto soddisfatti per questa iniziativa, che riproporremo presto anche a Potenza.

Sarà da preludio ad una serie di altri progetti in sinergia con il Rotonda Volley di Giannantonio Di Sanzo, che da diversi anni porta avanti questo progetto sociale e di inclusione per la comunità rotondese e lucana”.