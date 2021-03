Vaccinazioni: Lauria e altri 6 comuni lasciati indietro rispetto a Potenza e Matera! Ecco la denuncia di questo Sindaco

Il Sindaco di Lauria (PZ), Angelo Lamboglia, commenta la notizia delle maggiori dosi in arrivo per la Basilicata portando all’attenzione pubblica una richiesta in merito.

Eccola:

“Da quanto annunciato, le maggiori dosi in arrivo saranno funzionali ad accelerare la campagna vaccinale in provincia di Matera, mentre consentiranno l’avvio per le categorie deboli in provincia di Potenza.

Fermo restando che è necessario recuperare ovunque e per tutti sul territorio regionale, non posso non evidenziare che, in base al criterio dell’indice di incidenza sulla popolazione, ci sono territori della regione, quale l’area sud, in particolare il lagonegrese con Lauria (PZ) ed altri 6 comuni, dove ancora non è nemmeno partita la vaccinazione degli ultraottantenni e si attende con ansia una risposta concreta nei confronti dei tanti anziani aventi diritto.

Non volendo pensare che l’area geografica di appartenenza rappresenti una discriminante rispetto ad un diritto sacrosanto, innescando tra le altre competizioni deleterie tra le varie categorie a rischio ed aventi priorità, CHIEDIAMO CON FORZA CHÉ SI PARTA DALL’AREA SUD recuperando quella disparità generata tra aventi diritto afferenti a territori diversi.

Confidando nell’operato di chi deputato a garantire uniformità di approccio, soprattutto in chiave salute pubblica, non saremo silenti qualora il nostro territorio dovesse passare ancora una volta in secondo piano“.

