Vaccini a Potenza: al via il richiamo per gli over 80! Ecco il calendario

Asp Basilicata comunica:

“Da Lunedì 15 a Domenica 21 Marzo 2021, presso la tensostruttura sita in Piazzale della Stazione Fermata “San Carlo” a Potenza, è in programma il richiamo della campagna di vaccinazione anti-Covid per i cittadini di Potenza “over 80” che hanno già effettuato la prima dose.

AVVISO: i cittadini OVER 80 che non hanno ricevuto la PRIMA DOSE perché impossibilitati ad accedere alla seduta vaccinale (allettati, non deambulanti, etc.), devono contattare il proprio medico di base, se non rientranti nella rete dell’Assistenza Domiciliare Integrata (in quest’ultimo caso non occorre alcuna comunicazione).

L’ASP procederà alla somministrazione del vaccino a domicilio non appena disponibili le dosi a tanto necessarie”.

Ecco il calendario.

