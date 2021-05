Vaccini, Sindaco della provincia di Potenza disdice la sua prenotazione: “mi sono sentito uno schifo!”. Ecco che cosa è successo

“IL VACCINO PRIMA A CHI HA PIÙ PRIORITÀ!”.

Così il Sindaco di Latronico (PZ), Fausto De Maria, che ha aggiunto:

“Ho voluto disdire la mia prenotazione sulla piattaforma per farmi il vaccino il 15/06, perché non mi sarei sentito a mio agio, esserci riuscito prima di chi avrebbe avuto più diritto di me!

Come avevo già scritto sui social, mi ero prenotato lunedì scorso, primo giorno utile per gli over 40, e mi sono reso conto subito di essere stato super-fortunato (non sono stato l’unico over 40) perché mi è stata registrata una data così vicina rispetto agli over 50 che si erano prenotati molto prima, e ieri quando ho aiutato una persona di 65 anni a prenotarsi gli è stata offerta come data il 30 Giugno, e a questo punto mi sono sentito veramente uno schifo!

Ecco il motivo della mia decisione!

Mi ri-prenoterò, ma voglio essere sicuro che quando mi vaccinerò, sia veramente arrivato il mio turno!

Non voglio dare la responsabilità a nessuno di queste incongruenze perché le prenotazioni avvengono attraverso un programma informatico ed è giusto anche non far perdere tempo, ma chiaramente se si potesse trovare una soluzione affinché tutto ciò non avvenga più, sarebbe una buona cosa!

Ad esempio nella piattaforma potrebbero essere lasciate delle date più vicine per le categorie che ne hanno più diritto e che purtroppo si sono prenotati in ritardo!”.

E’ successo anche a voi?a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)