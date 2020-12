Venosa: nonna Immacolata compie 100 anni! Tantissimi auguri

L’Amministrazione comunale di Venosa (PZ) formula i suoi più cari Auguri alla Signora Immacolata, che oggi compie 100 anni:

“È stata una vera emozione condividere questa gioia con la Famiglia, in particolare con una dolcissima pronipotina, che ha trasferito su cartellone i colori del suo amore per la bisnonna, in un clima di festa diverso, molto “ristretto”, ma non meno importante!

E allora auguri alla Signora Immacolata e “grazie” a lei e a tutti i nostri Anziani: la nostra storia, i nostri valori!”.

Anche dalla nostra Redazione auguri di vero cuore.

Queste alcune foto dei festeggiamenti.

