Vietri di Potenza piange la scomparsa del giovane Carabiniere Luca, strappato prematuramente alla vita a soli 28 anni. Il ricordo commosso

Oggi la comunità di Vietri di Potenza viene colpita duramente da un dolore che toglie il fiato.

Scrive il sindaco Christian Giordano:

“Piangiamo la scomparsa di un altro nostro figlio, Luca, strappato prematuramente alla vita a soli 28 anni.

Potrei dire tante cose per ricordare Luca, ma prima di ogni altra parola, voglio sottolineare che era un bravo ragazzo: umile, vivace, rispettoso, sempre disponibile e stimato da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.

Era un ragazzo profondamente amato, e il vuoto che lascia è colmato solo dalla gratitudine per i tanti ricordi belli che ci ha regalato.

Luca non era solo un carabiniere al servizio dello Stato, ma un vero pilastro per Vietri.

Il suo impegno nel sociale e nelle nostre associazioni era costante: era l’anima di ogni manifestazione, a partire dalla nostra Via Crucis vivente, che proporrò ufficialmente di dedicare alla sua memoria.

Si spendeva senza riserve in ogni iniziativa utile a far crescere la nostra comunità, mettendoci sempre il cuore.

La malattia lo ha raggiunto e in pochi mesi lo ha sottratto all’affetto di tutti noi, ma soprattutto all’immenso amore della sua mamma Rosa, del suo papà Gennaro, dei suoi fratelli Valerio e Livio, della sua fidanzata Anna e di tutti i suoi cari.

A loro, in questo momento di indicibile sofferenza, va il mio abbraccio più sincero e quello della comunità di Vietri di Potenza.

Di fronte a una tragedia così grande, la nostra comunità è chiamata a stringersi in un unico, forte abbraccio.

In momenti come questo, il senso di appartenenza e l’unità devono essere la nostra forza: dobbiamo restare vicini alla famiglia di Luca, onorando il suo esempio di altruismo con il silenzio, il rispetto e la solidarietà che lui per primo ha sempre dimostrato verso il prossimo.

Per testimoniare il profondo cordoglio di tutto il paese, ho disposto il lutto cittadino per la giornata di domani, con la sospensione di ogni attività ludico-sportiva in programma, affinché Vietri possa fermarsi a riflettere e a rendere omaggio al nostro caro Luca.

Luca rientrerà a Vietri dall’Ospedale di Pescara domani.

Le esequie si terranno nel pomeriggio, presso la Chiesa Madre, alle ore 15.00.

Ciao Lucariè!

Continuerai a camminare insieme a noi, nel ricordo e nei valori che ci hai insegnato”.

Ci stringiamo al dolore dei familiari per la triste perdita.