Vittoria per il Potenza Calcio al Viviani! Ecco il risultato

Si è appena concluso il match valevole il girone C di Serie C 2020/2021 e che ha visto in campo Potenza Calcio-Monopoli.

Dopo un inizio incoraggiante dei biancoverdi, al 18′ goal annullato a Bunino su sospetto fuorigioco e doppio vantaggio conquistato dai rossoblu grazie alle reti di Gigli e Romero, al 21′ e al 24′.

Al 9′ del secondo tempo il rigore di Mercadante ha accorciato il distacco, ma non tanto da impedire la vittoria del Potenza.

La partita si è conclusa, infatti, con un risultato di 2-1.

Forza Potenza!

