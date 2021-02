Zona rossa, il Sindaco di Potenza: “Chiederò la revoca del provvedimento, ma ci sarà tolleranza zero per chi infrange le regole!”

Queste le parole di Mario Guarente, Sindaco di Potenza, in merito all’istituzione della zona rossa in Basilicata:

“L’istituzione della ‘zona rossa’ in Basilicata, inaspettata e dovuta alla crescita dell’indice Rt determinata dall’aumento dei casi in alcuni comuni, ha destato da subito le mie perplessità.

Bene si è fatto invece a chiudere le scuole perché, analizzando i dati, nella città di Potenza c’era un preoccupante incremento dei contagi anche tra i più piccoli.

Nella giornata di domani, pertanto, scriverò una nota al Ministro Speranza chiedendo la revoca di questo provvedimento che penalizza, ancora una volta, alcuni settori economici che non hanno alcuna responsabilità e rafforzando l’importanza, al contrario, di valutazioni e scelte che guardino a ciò che accade in ogni singolo comune.

È gravissimo e non più tollerabile il comportamento di scellerati che continuano a fare festa, pranzi e cene aggregandosi in abitazioni private o in luoghi appartati della città, per questo saranno ancor più intensificati i controlli e ci sarà tolleranza zero per chi infrange le regole.

A nulla serviranno vaccini e tamponi se, contestualmente, alcuni cittadini continuano puntualmente ad infrangere le regole a discapito dell’intera comunità!”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)