2.500 tirocinanti lucani in piazza a Roma “per sconfiggere ogni forma di precariato”. I dettagli

Nella giornata di ieri, 29 Ottobre, sit-in di protesta a Roma, presso il ministero per i lavoratori degli Uffici giudiziari.

Per questi che da 9 anni prestano servizio presso tali enti e quindi formati da tempo come operatori giudiziari, la Fp Cgil e Cisl Fp chiede un impegno politico atto a trovare nuove soluzioni, nelle pubbliche amministrazioni in generale.

In particolare le Segreterie chiedono l’applicazione dell’articolo 97 della Costituzione che proceda all’assunzione degli stessi “per sconfiggere ogni forma di precariato anche il più subdolo“.

Ecco la nota integrale:

“Il bando per operatori giudiziari, pubblicato nei primi giorni di Ottobre, non garantisce certezze per il futuro di circa 2.500 tirocinanti delle cancellerie degli Uffici Giudiziari a supporto del personale amministrativo.

Per questo oggi sono in presidio in piazza Cairoli a Roma.

Anche i tirocinanti lucani sono lì a manifestare per l’esclusione delle sedi giudiziarie di Basilicata e per l’emanazione di un bando inadeguato, redatto senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali”.