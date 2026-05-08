A Bella Clementino in concerto!

Dopo il grande successo del “Live Tour 2025”, che ha portato il suo ultimo album “Grande Anima” sui principali palchi italiani fino ai due attesissimi appuntamenti finali al Fabrique di Milano e al Palapartenope di Napoli, Clementino ritorna in concerto in Basilicata.

Il rapper e showman campano sarà in concerto domenica 10 maggio 2026 a San Cataldo di Bella (PZ).

Un’occasione imperdibile per il pubblico lucano che potrà vivere tutta l’energia della “Iena White” in un live che si preannuncia ad altissimo coinvolgimento, tra nuove sonorità, hit amate dal pubblico e l’adrenalina che da sempre contraddistingue le sue performance dal vivo.

È uscito oggi “Children” feat. Laye Ba, il nuovo singolo disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali per Epic Records Italy / Sony Music Italy.

Con “Children”, Clementino esplora nuove sonorità afrobeat, dando vita a una traccia dal respiro internazionale.

L’incontro tra il rap di Clementino e le contaminazioni world music dell’artista senegalese Laye Ba crea un groove trascinante e percussivo, capace di abbattere le barriere geografiche e culturali attraverso la forza della musica.

“Children” non è però solo ritmo ed energia, infatti veicola un messaggio profondo di amore universale e speranza, filtrato attraverso la purezza e l’innocenza dello sguardo dei bambini.

In un momento storico complesso, segnato da forti incertezze e tensioni, Clementino sceglie di farsi portavoce di un invito all’unione e alla consapevolezza collettiva.

Il risultato è un pezzo crossover, fresco e uplifting, che fonde perfettamente l’attitudine urban con una melodia solare.

Con questo nuovo capitolo, Clementino conferma la sua capacità di connettere mondi diversi, offrendo una visione positiva e attuale che parla direttamente al cuore di un pubblico globale.