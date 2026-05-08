Potenza, auguri a nonna Teresa della provincia per i suoi 100 anni!

Tanti cari auguri di buon compleanno alla signora Teresa Lomio, per i suoi 100 anni!

Come fa sapere l’Amministrazione Comunale di Sarconi:

“La comunità di Sarconi e Spinoso e le operatrici della coop. Sociale il Girasole, ieri 7 maggio hanno festeggiato insieme agli amici e alla famiglia, il meraviglioso traguardo della signora Teresa, ospite della residenza per Anziani di Sarconi “Don Vito Micucci”.

Auguriamo alla signora Titina ancora tanti anni di vita in salute e serenità”.

I migliori auguri anche dalla nostra Redazione.