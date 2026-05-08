Spaccio tra minorenni: ecco l’arresto dei Carabinieri in provincia di Potenza

Prosegue l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, disposta dal Comando Provinciale di Potenza, per prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità diffusa soprattutto tra i più giovani.

In tale contesto operativo, durante lo scorso fine settimana, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Senise, supportati dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Tito, hanno tratto in arresto un 18enne di origini egiziane per l’ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, nel corso di specifico servizio, hanno sorpreso il giovane mentre, in pubblica via a Sant’Arcangelo, cedeva dosi di sostanza stupefacente a due cittadini residenti nella Provincia, di cui uno minore degli anni diciotto.

Il soggetto fermato, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di 8 grammi di hashish e materiale da confezionamento, il cui sequestro è stato regolarmente eseguito.

L’arrestato, per cui vige la presunzione d’innocenza fino alla condanna definitiva, è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’Udienza di convalida.

Al termine dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti dell’indagato, per il quale si ribadisce la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

L’operazione, frutto della stretta sinergia tra le componenti operative dell’Arma, ribadisce l’impegno attivo e la costante vigilanza dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza su tutto il territorio della Provincia.

L’attenzione resta massima nella repressione dello spaccio, con particolare riguardo alla tutela delle fasce più giovani e vulnerabili della popolazione, al fine di monitorare e contenere un fenomeno che esige una costante azione di prevenzione e deterrenza.