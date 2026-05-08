Potenza: Rapina, furti e schede false! Ecco il provvedimento del Questore

Nella giornata odierna, il Questore di Potenza ha emesso tre misure di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Potenza, per la durata di tre anni, nei confronti di tre persone provenienti da fuori provincia.

Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata e della Sezione Polizia Stradale di Potenza, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, hanno proceduto al controllo di un’autovettura, un’utilitaria di colore grigio, con a bordo tre soggetti di sesso maschile.

Il mezzo è stato intercettato nei pressi dello svincolo di Potenza Ovest e successivamente fermato sul Raccordo Autostradale 5.

Gli occupanti dell’autovettura sono risultati gravati da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, tra cui furti in abitazione e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.

Nel corso del controllo sono stati rinvenuti telefoni cellulari di vecchia generazione e ulteriori accertamenti effettuati hanno consentito di recuperare altri dispositivi telefonici abbandonati poco prima dai tre uomini.

Le successive verifiche tecniche effettuate sulle schede SIM in uso nei telefoni hanno permesso di accertare che le stesse risultavano intestate a soggetti inesistenti, verosimilmente mediante utilizzo di documenti falsi o contraffatti, e attivate recentemente presso un punto vendita fuori regione.

Alla luce degli elementi raccolti, i tre sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio intensificate dalla Polizia di Stato sul territorio provinciale.