A Bella i sindaci si incontrano per lanciare il nuovo brand turistico dei territori dell’Area Interna. L’iniziativa

Questa mattina presso il Comune di Bella si è tenuto un nuovo summit operativo dei Sindaci dell’Area Interna “Marmo Platano” per la definizione del nuovo brand turistico “Marmo Platano – Tra Borghi e Natura.

Un brand identitario che darà nuovo slancio al turismo dei territori dell’Area Interna con l’obiettivo di raccontare la natura incontaminata, i borghi antichi e la storia millenaria dei luoghi grazie ad un legame profondo tra cultura, territorio e cielo.

Spiegano i Sindaci:

“Il nuovo brand rappresenta un simbolo identitario della nostra Area che potrà offrire nuove opportunità reali e concrete in termini di comunicazione, immagine e marketing territoriale.

Questo progetto nasce da una chiara condivisione e unità d’intenti dei vari territori per promuovere il turismo lento e per far conoscere l’essenza della nostra cultura ospitale e dei nostri pregi naturalistici, storici, enogastronomici e culturali dei nostri Borghi.

La sinergia istituzionale tra i vari Sindaci è elemento potenziate per tutti i Comuni dell’Area Interna Marmo Platano”.

Il lancio e la presentazione del brand avverrà nelle prossime settimane nel corso di una conferenza stampa che verrà organizzata presso la Regione Basilicata.