A Brienza una serata dedicata alla musica e alla cultura per celebrare il noto giurista e letterato “Francesco Mario Pagano”. I dettagli

Si conclude Domenica 24 Novembre 2024, con una serata dedicata alla musica e alla cultura, la IV edizione del Concorso di Composizione “Francesco Mario Pagano”, evento che celebra il noto giurista e letterato di Brienza, oltre a rappresentare un momento di alto valore artistico attraverso il legame tra musica, storia e territorio.

La cerimonia di premiazione e il concerto finale si terranno presso la Sala dell’Ex Refettorio del Comune di Brienza, in Piazza dell’Unità d’Italia 1, a partire dalle ore 18:00.

Il concorso è promosso in sinergia dal Comune di Brienza, dall’Associazione Gestione Musica – beneficiaria del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura – e Officina Musicale 52, in collaborazione con le Edizioni Musicali Le Penseur e il Parco Letterario Francesco Mario Pagano.

Il tema dell’edizione 2024, “Tempo e Armonia”, ha ispirato compositori da tutto il mondo nel confrontarsi con tre categorie artistiche.

Le opere premiate, che spaziano dalla musica vocale alla sonorizzazione cinematografica, rappresentano un ponte tra passato e contemporaneità:

Per la categoria Lied vocale, la composizione “The Last Words of Francesco Mario Pagano” di Man Wai Cho ha conquistato la giuria con una lirica ispirata alle ultime parole del giurista in punto di morte.

Nella categoria Musica e Scultura, la vittoria è andata a Luca Fialdini con l’opera per quintetto d’archi “Fragility of Triptych”, ispirata all’opera Tempo e Armonia dello scultore burgentino M. Ricardo Dente, emigrato in Argentina.

Per la categoria Musica e Immagini, il premio è stato assegnato a Maria Chiara Casà per la sonorizzazione del cortometraggio “Tempus Fugit” di Dino Santoro.

Prove a porte aperte e concerto finale

Sabato 23 Novembre, dalle ore 17:00 alle 20:00, si terranno le “Prove a porte Aperte” per offrire al pubblico l’incontro con l’autore.

Domenica 24, dopo la cerimonia di premiazione, la serata vedrà l’esecuzione delle opere premiate e alle 19:00 sarà arricchita da un omaggio alla musica di Giacomo Puccini, con l’esibizione del soprano Antonella De Chiara, solista d’eccezione.

La commissione giudicatrice è stata composta da importanti professionisti del panorama musicale italiano:

Patrizio Marrone, compositore e docente al Conservatorio S.P. a Majella di Napoli;

Valter Sivilotti, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra del Conservatorio di Udine;

Stefano Cucci, pianista e docente del Conservatorio di Frosinone;

Giuseppe Carotenuto, violinista e concertino presso il Teatro San Carlo di Napoli.

Il direttore artistico del concorso, Francesco D’Arcangelo, ha presieduto la giuria senza funzioni di voto.

Il direttore esecutivo è Francesco Parente.

