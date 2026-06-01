Potenza, al via “Estate in città”: 83 eventi e oltre 270 appuntamenti tra cultura, musica e spettacoli

Quello che inizia oggi e durerà fino al 22 settembre è un cartellone di “Estate in città” a Potenza che comprende 83 eventi per 274 appuntamenti.

L’assessore comunale alla cultura, Roberto Falotico ne ha tracciato le linee, stamani nella sede comunale, ai giornalisti.

“Concertistica, musica di ogni genere, le mostre che utilizzeranno tutti i contenitori culturali della città, saranno il pezzo forte di un cartellone che intende coinvolgere anche i quartieri, con la disponibilità delle associazioni.

Cultura, musica, cibo, intrattenimento e spettacolo per animare la bella stagione”.

L’amministrazione punta chiaramente al coinvolgimento di quelli che Falotico indica come “turisti culturali” e quindi abbina “agli eventi anche il percorso conoscitivo della città”.

“Sarà utile in questi mesi estivi sempre indicare a chi ci verrà a visitare l’importanza e il valore culturale della nostra città, spiegando e dando loro la possibilità di conoscerci, utilizzando ‘Potenza narrata’, il Qr code che si trova in prossimità dei luoghi storici della città”.

Spazio dedicato anche “all’animazione nel centro storico, dove in piazza Pagano saranno installati i giochi per bambini e il trenino estivo per invogliare le famiglie a venire in centro”.