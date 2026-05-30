Da New York Gabriella torna in Provincia di Potenza per riscoprire questa straordinaria storia di famiglia

Il turismo delle radici porta oggi a Moliterno Gabriella Albano, giunta da New York per riscoprire le radici della sua famiglia.

Una storia interessante e affascinante iniziata con l’antenato Vincenzo Maria Albano (1852-1920).

Vincenzo, partito da Moliterno, divenne un grande produttore di formaggio a Macomer, in Sardegna, dove a inizio novecento aprì un caseificio per esportare il formaggio in Nord America con l’aiuto dei figli.

Dopo la tragica e prematura scomparsa dei due figli e dello stesso Vincenzo, le redini dell’azienda passarono a Teresa De Rosa, moglie di Francesco.

Teresa si dimostrò un’imprenditrice brillante e una grande benefattrice per Macomer.

Nonostante ulteriori lutti familiari, guidò l’azienda con successo prima di affidarla all’ultimo figlio, che la gestì fino al 1979.

Oggi Gabriella, ispirata da questa straordinaria eredità, ha fatto ritorno a Moliterno, dove questa storia ha avuto inizio e attraverso la tradizione millenaria del formaggio crea legami nuovi e bellissimi.