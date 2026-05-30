La devozione a San Gerardo unisce la comunità di Potenza: il messaggio del Vescovo di Piacenza-Bobbio

In occasione della Solennità di San Gerardo Vescovo è giunta una gradita lettera del Vescovo di Piacenza-Bobbio, Mons. Adriano Cevolotto, indirizzata a monsignor Davide Carbonaro.
Nel suo messaggio, Mons. Cevolotto ricorda con affetto la devozione del popolo potentino verso il Santo, sottolineando che «il cuore si riempie di gratitudine e di gioia quando ci si riconosce comunità unita nel segno della fede e della memoria condivisa».
Richiamando la figura di San Gerardo come «il Santo pellegrino», il Vescovo di Piacenza evidenzia come insegni «che la vera grandezza sta nell’avviare cammini che conducono a scoprire una terra nuova», lasciando a tutti «un messaggio sempre attuale di carità e di affidamento a Dio».