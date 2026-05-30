Festa di San Gerardo a Potenza: “i Santi non sono lontano da noi”. Queste le parole dell’Arcivescovo Carbonaro

San Gerardo Vescovo è un pastore che continua a indicare alla sua gente la strada del Vangelo.

Nell’omelia per la sua festa, l’Arcivescovo Davide Carbonaro ha ricordato come il santo vescovo «sta avanti a noi», guida il popolo e lo conduce verso Cristo, il «Pastore dei pastori».

Un messaggio attuale che richiama alla responsabilità di essere comunità, custodendo relazioni, solidarietà e attenzione agli ultimi.

In questo orizzonte, l’Arcivescovo ha invitato a non dimenticare «il volto e il grido» della “Magnifica humanitas” ferita, da Gaza, al Libano all’Ucraina, richiamando l’appello di Papa Leone a «disarmare i cuori» e a sostenere le ragioni del dialogo e della pace.

Per questo ricordare San Gerardo non può ridursi a una «tradizione identitaria vuota», fatta di emozioni passeggere o di un’immagine del santo «evanescente e senza sostanza».

Ha aggiunto:

«Il nostro Patrono è identitario, quando ci riconosciamo sotto l’unico tetto del Vangelo, che egli ci racconta con la sua vita e nel quale sono piantate le radici del cristianesimo».

Nella parte finale dell’omelia, Mons. Carbonaro ha unito idealmente San Gerardo La Porta e San Gerardo Maiella:

«Gerardo grande e Gerardo piccolo» che, pur in epoche diverse, indicano la stessa via della santità.

Il nome Gerardo, simbolo di «fortezza, valore e coraggio», accompagna due figure che hanno saputo servire Dio e il prossimo con umiltà e dedizione.

I santi, ha ricordato l’Arcivescovo, non ci affascinano perché lontani da noi, ma perché «le loro mani sporche della nostra terra, continuano ad indicarci il cielo».

Ecco le foto.