Potenza celebra l’80° della Repubblica con un incontro sulla storia democratica lucana

Nell’ambito delle celebrazioni per l’80° Anniversario della Repubblica Italiana, l’Archivio di Stato di Potenza promuove un incontro di approfondimento storico dal titolo “Dalla caduta del fascismo alla Repubblica: la Basilicata in cammino verso la democrazia”.

Interverranno Giampaolo D’Andrea, Presidente dell’Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia, Donato Verrastro, Professore associato di Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi della Basilicata, e Michele Fasanella, Professore a contratto di Storia Contemporanea nello stesso Ateneo.

L’appuntamento si terrà il 4 giugno 2026 alle ore 17.00 presso la sede dell’Archivio di Stato di Potenza. Apriranno i lavori il Direttore dell’Istituto, Andrea Alberto Moramarco, e Sua Eccellenza il Prefetto Michele Campanaro.

«L’80° Anniversario della Repubblica – dichiara il direttore Andrea Alberto Moramarco – rappresenta un’importante occasione per riflettere sulle radici della nostra storia democratica. Attraverso i documenti conservati dall’Archivio di Stato di Potenza intendiamo raccontare come la Basilicata abbia vissuto una stagione decisiva nella vicenda nazionale.

L’esposizione documentale consente di riscoprire storie, protagonisti e scelte fondamentali, confermando il ruolo degli archivi come luoghi di conservazione della memoria e di promozione della cittadinanza attiva».

«Tra il 1943 e il 1946 – afferma il prof. Donato Verrastro – l’Italia attraversò una fase di profonda trasformazione. Alla caduta del fascismo seguì un percorso complesso, ma decisivo, di riorganizzazione politico-amministrativa su basi democratiche.

Il ritorno alla partecipazione civile, la ricostituzione delle istituzioni locali, il riconoscimento del diritto di voto attivo e passivo alle donne e la preparazione delle elezioni amministrative segnarono il cammino verso il 2 giugno e rappresentarono una svolta storica per il nostro Paese».

Nel corso dell’incontro sarà inaugurata una mostra documentale curata dal prof. Michele Fasanella. Attraverso le carte del Fondo Prefettura – Atti amministrativi e Gabinetto – saranno ripercorsi i passaggi cruciali che videro l’Italia e la Basilicata passare dalla caduta del regime fascista del luglio 1943 al duplice voto del 2-3 giugno 1946, con un focus dedicato alle elezioni comunali della primavera del 1946 che, come sottolineato dallo storico Maurizio Ridolfi, funsero da vero e proprio “apprendistato democratico” in vista del referendum istituzionale e dell’elezione dell’Assemblea Costituente.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

La mostra resterà successivamente aperta al pubblico secondo gli orari ordinari dell’Istituto fino al 25 giugno.