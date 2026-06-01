Potenza saluta la festa di San Gerardo: ecco i ringraziamenti per la pulizia e l’ordine in città

Con la conclusione delle celebrazioni in onore di San Gerardo, che anche quest’anno hanno richiamato migliaia di persone nel cuore di Potenza, l’Amministrazione comunale desidera esprimere il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a garantire ordine, pulizia e decoro urbano durante i giorni della festa.

«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ad ACTA S.p.A. e al suo Amministratore Unico, Ignazio Petrone, per la professionalità, la capacità organizzativa e la disponibilità dimostrate nel corso di un evento che rappresenta uno dei momenti più significativi per la nostra comunità», dichiara Michele Beneventi, assessore all’Ambiente del Comune di Potenza.

Dal 26 al 31 maggio, l’azienda ha messo in campo un importante dispositivo operativo per assicurare la corretta gestione dei servizi ambientali e il mantenimento del decoro cittadino durante tutte le manifestazioni in programma.

«Il successo della festa è stato reso possibile anche grazie a un lavoro costante e spesso poco visibile, svolto ogni giorno dagli operatori ecologici, dai tecnici e dal personale di coordinamento. Un impegno che ha consentito di mantenere puliti e pienamente fruibili gli spazi pubblici interessati dalle celebrazioni, garantendo ai cittadini e ai visitatori un ambiente accogliente e decoroso», prosegue l’assessore.

Nel periodo compreso tra il 26 e il 31 maggio, ACTA ha assicurato quotidianamente le attività di:

* raccolta dei rifiuti;

* spazzamento manuale;

* spazzamento meccanizzato;

* lavaggio e sanificazione delle aree pubbliche.

Per lo svolgimento dei servizi sono stati impiegati:

* 3 spazzatrici meccaniche;

* 2 idropulitrici;

* 25 operatori ecologici al giorno dal 26 al 28 maggio;

* 45 operatori ecologici al giorno dal 29 al 31 maggio, nelle giornate caratterizzate dalla maggiore affluenza di pubblico.

«Un ringraziamento particolare va anche agli ingegneri dell’Ufficio Tecnico e ai responsabili operativi che hanno programmato e coordinato le attività con precisione ed efficacia, garantendo una presenza costante sul territorio e intervenendo tempestivamente in ogni situazione.

A tutti gli operatori ecologici va la nostra gratitudine per il senso di responsabilità, la dedizione e la professionalità dimostrati durante l’intera manifestazione», aggiunge Beneventi.

«La Festa di San Gerardo rappresenta un momento identitario fondamentale per la città di Potenza. Garantire il decoro urbano e la pulizia degli spazi pubblici durante giornate così partecipate significa tutelare l’immagine della città e valorizzare una tradizione che appartiene a tutta la comunità.

A nome dell’Amministrazione comunale rivolgo il mio più sincero ringraziamento a quanti hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato», conclude l’assessore.