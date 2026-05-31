Estate 2026, vacanze al mare sempre più costose: l’indagine

Vacanze al mare sempre più costose.

Secondo l’indagine annuale di Altroconsumo, nell’estate 2026 i prezzi degli stabilimenti balneari registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi cinque anni. In alcune località i rincari arrivano fino al 16%.

Per realizzare l’indagine, fa sapere tgcom24, Altroconsumo ha contattato telefonicamente e in forma anonima 222 stabilimenti balneari distribuiti in 10 località italiane – Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Palinuro, Alassio, Gallipoli, Alghero, Taormina-Giardini Naxos e Anzio – rilevando le tariffe applicate per la prima settimana di agosto (dal 2 all’8 agosto).

Dall’analisi emerge che Taormina e Giardini Naxos registrano gli aumenti più elevati fino al 16% rispetto al 2025. Seguono Alghero (+14%) e Gallipoli (+10%). Più contenutigli aumenti nelle altre località monitorate, compresi tra il 2% e il 7%.

Alassio si conferma la località più costosa dell’indagine: per una settimana in prima fila con ombrellone e due lettini si spendono in media 368 euro. All’estremo opposto si trova Lignano, la più economica, con una spesa media di 164 euro.

Considerando la media delle prime quattro file, il costo settimanale medio è pari a 238 euro in prima fila, 229 euro in seconda, 219 euro in terza e 210 euro dalla quarta fila in poi.