Tragico incidente sulla Variante Tito-Brienza: un motociclista purtroppo ha perso la vita. Strada chiusa

La strada statale 95var “Variante Tito-Brienza” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente al chilometro 4,500, nel comune di Tito, in provincia di Potenza.

Scrive Anas:

“Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due motociclette, ed ha causato il decesso di una persona.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile”.