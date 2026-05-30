Balvano ospita “Stargate – Terremoto ’80”: un viaggio nella memoria del sisma che ha segnato la Basilicata. L’evento in programma

Il Comune di Balvano invita cittadini e visitatori alla proiezione del docu-film “Stargate – Terremoto ’80”, diretto e interpretato da Andrea Manicone e realizzato in collaborazione con Rai Teche.

Attraverso testimonianze, ricostruzioni e racconti di chi ha vissuto il sisma del 1980, l’opera ripercorre una delle pagine più significative della storia del nostro territorio.

La Basilicata ne diventa il cuore narrativo ed emotivo, dando voce a chi ha conosciuto la distruzione, ma anche la forza della sopravvivenza e della ricostruzione.

Il titolo “Stargate” richiama simbolicamente un passaggio tra passato e presente, mentre il dialogo tra generazioni, rappresentato dal rapporto tra il regista e il figlio Dino, trasforma il ricordo in un’eredità da custodire e trasmettere.

Un’occasione di riflessione e condivisione per mantenere viva la memoria delle vittime e valorizzare il patrimonio storico e umano delle nostre comunità.

Appuntamento quindi a Venerdì 5 Giugno alle Ore 20:00 in Via Sandro Pertini – Sede della Protezione Civile.

Ecco la locandina dell’evento.