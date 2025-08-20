A Fardella ottima partecipazione per la storica Sagra dei Raskatielli di Miskiglio: i dettagli

La XLV edizione della storica Sagra dei Raskatielli di Miskiglio di Fardella ha registrato un successo straordinario, nonostante le avverse condizioni meteorologiche.

La pioggia non ha fermato la partecipazione di turisti e visitatori, che hanno affollato le vie del borgo, confermando ancora una volta l’importanza di questo appuntamento nella valorizzazione delle tradizioni locali.

Grazie a un’ottima organizzazione e alla collaborazione di tutta la comunità, è stato messo in atto un piano B che ha permesso di garantire lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza.

Sono stati distribuiti circa 3.000 piatti di raskatielli, portando sulle tavole dei presenti il gusto autentico di questa specialità tipica.

Nel pomeriggio grande interesse hanno suscitato i laboratori di pasta, che hanno visto la partecipazione attiva di adulti e bambini, curiosi di apprendere i segreti della tradizione gastronomica fardellese.

La serata è stata animata dal maestro di organetto Agostino Gerardi e dalla band lucana Musicamanovella, che con la loro musica hanno contribuito a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Il giorno successivo, la sindaca Maringela Coringrato ha voluto estendere lo spirito della Sagra anche a chi non ha potuto partecipare.

Sono state infatti distribuite circa 50 confezioni di raskatielli e sugo agli anziani del luogo, un gesto che ha reso ancora più speciale questa edizione, rafforzando il senso di comunità e solidarietà che contraddistingue Fardella.

La Sagra dei Raskatielli di Miskiglio si conferma così non solo come un evento gastronomico di rilievo, ma anche come un momento di condivisione, identità e promozione culturale.