A Laurenzana i bambini incontrano la Protezione Civile: una giornata all’insegna di giochi ed esperimenti! Ecco le foto

Bambine e bambini a scuola di protezione civile per imparare ad avere cura degli altri e di tutto ciò che ci circonda.

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Vittorio Alfieri” di Laurenzana, nella giornata di Giovedì 27 Febbraio hanno trascorso una mattinata in compagnia dei volontari locali del Gruppo Lucano e dei comunicatori della campagna “Io non rischio” di Marsico Nuovo.

Tra giochi e piccoli esperimenti, un’opportunità per conoscere da vicino l’attività quotidiana di migliaia di volontari, sempre pronti ad entrare in azione in caso di emergenze come terremoti, vulcani in eruzione, incendi boschivi, alluvioni e incidenti industriali.

L’iniziativa fa parte della campagna di comunicazione pubblica “Io non rischio”, nata con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sui rischi naturali e antropici che interessano l’Italia.

La Giornata della Cura è dedicata alla riscoperta del valore alla cura di ognuno di noi, degli altri e, non da ultimo, dei paesi, delle città e del pianeta in cui viviamo.

L’iniziativa di Laurenzana è nata su impulso del dirigente scolastico che dopo aver visto il paese letteralmente colorarsi di giallo lo scorso 27 Ottobre in occasione del XVI Raduno nazionale del Gruppo Lucano, ha deciso di far scoprire da vicino ai suoi alunni il mondo della protezione civile e, soprattutto, l’impegno quotidiano dei volontari a servizio della comunità.

Ecco le foto della giornata.