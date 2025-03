A Potenza 8 marzo dedicato al Minibasket femminile. L’iniziativa

Nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Settore Minibasket FIP, si terrà anche in Basilicata sabato 8 marzo il “We Want to Play”, evento dedicato interamente al Minibasket femminile.

Tale evento prevede la suddivisione di tutte le atlete partecipanti in due macro gruppi, ognuno dei quali contraddistinti con i colori della Nazionale, il bianco e l’ azzurro.

Nelle due metà campo il via alle mini-partite i cui punteggi andranno sommati a tutti quelli delle altre gare giocate in giro per l’Italia in maniera da avere alla fine della giornata un maxi risultato complessivo, Bianche vs Azzurre.

Appuntamento a Potenza alle ore 15:30 presso la Palestra Caizzo per le miniatlete di Potenza e Provincia che verranno distinte nel gruppo Bianco che porterà il nome di Mariele Ventre (fondatrice del Piccolo Coro dell’Antoniano) e nel gruppo Azzurro che porterà il nome di Maria Di Taranto (artista lucana contemporanea).

Appuntamento a Matera alle ore 16:00 presso il Palasassi per le miniatlete di Matera e Provincia che verranno distinte nel gruppo Bianco che porterà il nome di Tiziana D’Ippolito (scrittrice) e nel gruppo Azzurro che porterà il nome di Laura Tosto (presidente Komen Italia Comitato Basilicata).

Di seguito la locandina con i dettagli.