A Potenza Autonomia finanziaria e imprenditoria femminile: ecco l’incontro

“Dalla dipendenza economica all’autodeterminazione: nuove opportunità di autonomia finanziaria”: è questo il titolo dell’incontro promosso dalla Camera di Commercio della Basilicata e dal suo Comitato per l’Imprenditoria Femminile, in programma il 24 marzo 2026 alle ore 16.30 nella sede camerale di Potenza (Corso XVIII Agosto).

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una riflessione pubblica sulle opportunità di autonomia economica per le donne, sul ruolo dell’educazione finanziaria e sugli strumenti che possono favorire una maggiore partecipazione femminile all’economia e all’imprenditorialità.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, del presidente della Camera di Commercio della Basilicata Michele Somma e della presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Cciaa, Margherita Perretti.

Il confronto vedrà poi gli interventi di Luca Bianchi, direttore della SVIMEZ, Francesco Bonito Oliva, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Potenza, Agata Carucci, ricercatrice senior di ISTAT Basilicata, Antonio Di Lizia, presidente del Consiglio notarile di Potenza, Stefano Ercoli, direttore della filiale di Potenza della Banca d’Italia, Fabio Santarcangelo, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Potenza, e Aurelia Sole, prorettrice alle Pari Opportunità dell’Università degli Studi della Basilicata.

A moderare il dibattito sarà la giornalista Mariateresa Labanca.

L’incontro sarà anche un momento di confronto tra istituzioni, professioni e mondo accademico per analizzare dati, criticità e prospettive legate all’indipendenza economica femminile, considerata uno dei fattori chiave per la crescita sociale ed economica dei territori.

L’evento è organizzato con la collaborazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Potenza ed è valido ai fini della formazione professionale continua.