Sant’Angelo le Fratte illumina Palazzo Galasso: studenti under 14 guide emozionanti per FAI

Una nota dell’Amministrazione di Sant’Angelo Le Fratte fa sapere:

“In occasione delle Giornate FAI di Primavera, questa Amministrazione ha aderito con convinzione, riconoscendo l’alto valore culturale e civile dell’iniziativa.

I ragazzi della scuola secondaria di primo grado si sono trasformati in veri e propri ciceroni, guidando i visitatori alla scoperta di Palazzo Galasso.

È stato emozionante ascoltare parte della storia del nostro paese raccontata attraverso i loro occhi e le loro parole.

Come Amministrazione desideriamo ringraziare tutti gli studenti per aver colto questa preziosa opportunità e per l’impegno dimostrato durante l’intera giornata.

Un sentito grazie va anche ai docenti e alla scuola, che accompagnano e sostengono con passione questi percorsi di crescita.

Un ringraziamento speciale a Marylin Laurino per l’organizzazione e alle volontarie Cristina, Giada, Giulia e Ines.

Grazie al prof. Michele Antonio Cancro, al prof. Antonio Monaco, al geom. Antonio Positino e all’ing. Mancuso per il prezioso lavoro di ricerca.

Iniziative come questa rafforzano il senso di comunità e rappresentano un motivo di orgoglio per tutti noi“.