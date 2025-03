A Potenza esperti, accademici e rappresentanti delle istituzioni a confronto su tematiche chiave per la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile. Ecco l’iniziativa

Il Soroptimist Club Potenza organizza il convegno “Tutela dell’Ambiente e Sviluppo Sostenibile”, un evento che si inserisce nell’ambito dell’obiettivo nazionale “Sviluppo Sostenibile” del Soroptimist International d’Italia.

Il Soroptimist è un’associazione mondiale di donne impegnate in ambito professionale e manageriale, che opera per il miglioramento della condizione femminile e per la promozione di iniziative a favore della comunità.

L’incontro, che si terrà il 6 Marzo 2025 alle ore 16:00 presso il Grande Albergo di Potenza, sarà introdotto e coordinato dall’Avv. Carmen Santoro, Presidente del Soroptimist Club Potenza, e vedrà i saluti istituzionali dell’Avv. Vincenzo Telesca, Sindaco di Potenza.

Interverrà, in collegamento web, l’On. Vannia Gava, Viceministro del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il convegno offrirà un’importante occasione di confronto tra esperti, accademici e rappresentanti delle istituzioni su tematiche chiave per la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile.

Programma ed interventi:

“Strategie di tutela e sviluppo sostenibile nel settore petrolifero” – Ing. Emiliano Racano, Responsabile Distretto Meridionale ENI S.p.A.

“Scienza e comunità: modelli circolari per un futuro sostenibile” – Prof. Ing. Donatella Caniani, Prorettrice alla Pianificazione Strategica dell’Università degli Studi della Basilicata;

“Strumenti di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche” – Dott. Antonio Di Gennaro, Agronomo, Componente del Comitato Paritetico per la redazione del Piano Paesaggistico;

“Aspetti giuridici della tutela ambientale” – Dott.ssa Luigina Tomay, Soprintendente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata;

“Profili giuridici di tutela ambientale” – Avv. Leonardo Salvemini, Docente di Diritto Ambientale presso l’Università Statale di Milano e Consigliere Giuridico della Commissione Bilaterale per i Reati Ambientali

“Uso efficiente del suolo e delle risorse idriche” – Ing. Laura D’Aprile, Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Le conclusioni del convegno saranno affidate alla Dott.ssa Laura Mongiello, Assessore all’Ambiente e alla Transizione Energetica della Regione Basilicata, che offrirà una riflessione finale sui temi trattati, evidenziando prospettive future e strategie per un equilibrio sostenibile tra tutela ambientale e sviluppo.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di approfondimento e sensibilizzazione su questioni fondamentali per il nostro territorio, coinvolgendo esperti e istituzioni in un dibattito aperto e costruttivo.

Ecco la locandina dell’appuntamento.