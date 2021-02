A Potenza inaugurato il primo mercato coperto di Campagna Amica! Le foto

Anche a Potenza ha aperto i battenti il mercato coperto di Campagna Amica, la fondazione promossa da Coldiretti per realizzare iniziative finalizzate ad esaltare il valore e la dignità dell’agricoltura italiana, con il fine di tutelare l’ambiente, il territorio, le tradizioni e la cultura, la salute, la sicurezza alimentare, l’equità, l’accesso al cibo ad un giusto prezzo.

Un’area di oltre 300 metri quadrati, in piazza della Costituzione Italiana, ospita ventidue postazioni di vendita di produttori provenienti da tutta la regione per offrire al consumatore una gamma completa di prodotti, dalla pasta, al miele, olio, vino, farine, sott’oli, carne e salumi, pane e prodotti da forno, formaggi freschi e stagionati.

Sarà presente anche un banco pescheria e naturalmente non potrà mancare l’ortofrutta del nostro territorio.

Presenti all’inaugurazione:

il presidente di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani;

il direttore regionale, Aldo Mattia, quello provinciale, Franco Carbone;

l’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Fanelli;

il vice sindaco, Antonio Vigilante.

Per Coldiretti:

“Il mercato, realizzato grazie ai fondi del Psr Basilicata sottomisura 16.4 destinata ai mercati locali, oltre a portare la campagna nel cuore della città offrendo ai cittadini la possibilità di riscoprire il patrimonio agroalimentare della nostra regione, nelle sue identità territoriali, origini contadine e tradizioni culinarie, con i nostri agrichef, proporrà anche aree dedicate alla solidarietà, per aiutare le categorie più deboli e all’artigianato locale; inoltre opererà, come nello spirito della fondazione, nel rispetto della sostenibilità ambientale, avendo previsto, oltre all’uso di materiale biodegradabile, anche l’utilizzo, a partire dalle prossime settimane, di un’auto elettrica per le consegne a domicilio”.

Per Pessolani l’inaugurazione del nuovo mercato coperto, che arriva a distanza di oltre un anno dall’apertura di una struttura simile a Matera:

“è un modo per dare sostegno allo sviluppo del territorio e delle imprese lucane”.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore regionale Fanelli per il quale:

“nel difficile momento che stiamo vivendo, l’iniziativa della Coldiretti rappresenta senza dubbio una buona pratica per il forte segnale di attenzione rivolto al territorio, alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, ma anche e soprattutto all’economia e all’occupazione locale.

Accorciare le distanze tra il consumatore e i prodotti del territorio, armonizzando agricoltura, ambiente e salute del consumatore risponde inoltre alla nuova strategia europea ‘Farm to Fork’ il cui obiettivo mira a cambiare il sistema agroalimentare al fine di garantire ai cittadini europei l’accesso a cibi sani e sostenibili, affrontare i cambiamenti climatici e salvaguardare la biodiversità assicurando un giusto compenso alla filiera”.

Presente al taglio del nastro anche il direttore nazionale della fondazione Campagna Amica, Carmelo Troccoli:

“Ogni volta che inauguriamo un mercato coperto di Campagna Amica creiamo nei centri delle città non solo luoghi di spesa consapevole, ma anche luoghi di socialità e conoscenza.

Luoghi del cibo giusto, sicuro, garantito, tracciato e di qualità.

Questo mercato di Potenza, il primo al coperto per una città che ha già dimostrato di avere grande attenzione e sensibilità verso temi come quello della sostenibilità, della biodiversità e della stagionalità, sono sicuro che in poco tempo diventerà un punto di riferimento per i cittadini e un luogo che vivrà di eventi legati al cibo a 360 gradi: dagli showcooking allo street food fino ad arrivare alle tante attività rivolte ai più piccoli legate alla sana e corretta alimentazione”.

