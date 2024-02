A Potenza ladri tornano all’attacco! Ecco le altre zone prese di mira

Purtroppo i ladri non si fermano al Pantano di Pignola dove due giorni fa tre villette sono state prese di mira da ladri senza scrupoli.

Le stanze sono state messe sottosopra mentre i proprietari erano all’interno delle abitazioni.

Infatti giungono alla nostra Redazione segnalazioni dai cittadini di come Sabato scorso a Potenza in via Pesaro e Via Serre ci siano stati tre furti con la stessa modalità sopra descritta.

Quindi i ladri sono entrati in casa ancora una volta con i proprietari all’interno.

Sono sempre più agguerriti e con un lasso di tempo minore tra un furto e l’altro.

Ancora una volta solidarietà alle vittime per queste brutali intrusioni nelle loro vite, sapendo che è difficile dimenticare esperienze così traumatiche.

L’invito è sempre quello di contattare le forze dell’ordine.