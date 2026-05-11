Potenza, Giro d’Italia: attenzione alle multe! Ecco disposizioni per alcolici, contenitori e spray urticanti

In occasione della 5° Tappa del 109° Giro D’Italia, è previsto lo svolgimento della manifestazione: Potenza si tinge di Rosa – Aspettando il Giro D’Italia, che prevede anche un concerto e diverse forme di intrattenimento in piazza Don Bosco.

Il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, con l’ordinanza numero 34 dell’11 maggio 2026 ha disposto in piazza Don Bosco, viale Firenze, via Milano, piazza Bologna, via Angilla Vecchia, incluso il Parco Baden Powell, dalle ore 12 del 12 maggio 2026 alle ore 6 del successivo 13 maggio:

il divieto di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche (gradazione superiore a 21 gradi);

il divieto vendita – o cessione ad altro titolo – per asporto di bevande di qualsiasi tipologia in contenitori di vetro, alluminio ceramica o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico.

I divieti sono diretti agli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio in area pubblica o privata, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, ai titolari di distributori automatici di bevande e di negozi adibiti , in modo esclusivo, alla vendita mediante distributori automatici (c.d. Self h24), nonché agli operatori, anche non professionali, delle somministrazioni temporanee che esercitano l’attività di vendita e somministrazione nelle aree sopra indicate.

Gli stessi divieti non si applicano per l’effettuazione del servizio a domicilio del cliente.

In piazza Don Bosco, viale Firenze, via Milano, piazza Bologna, via Angilla Vecchia, incluso il Parco Baden Powell, dalle ore 12 del 12 maggio 2026 alle ore 6 del successivo 13 maggio:

il divieto di portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, bevande superalcoliche e bevande di qualsiasi tipologia in contenitori di vetro o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l’incolumità pubblica.

E’ consentito, nei medesimi aree, periodo e fasce orarie, di portare al seguito bevande in vetro, vetro, alluminio ceramica o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico solo per l’approvvigionamento familiare e il consumo nel domicilio.

In piazza Don Bosco, viale Firenze,via Milano, piazza Bologna, via Angilla Vecchia, incluso il Parco Baden Powell, dalle ore 12 del 12 maggio 2026 alle ore 6 del successivo 13 maggio:

è fatto obbligo a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo per asporto bevande di qualsiasi tipologia in materiale compostabile e sostenibile.

E’ fortemente raccomandato, agli esercenti e all’utenza, il rispetto delle norme penali che dispongono il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori, alle persone affette da disabilità mentale e alle persone che si trovano in manifesto stato di ubriachezza, con l’avviso che sarà sanzionata qualsiasi violazione.

I divieti non si applicano alla vendita per asporto destinata esclusivamente all’approvvigionamento familiare e al consumo nel domicilio del consumatore (es. spesa nei supermercati, minimarket, negozi di prossimità). In tali casi la vendita per asporto è consentita a condizione che i contenitori di vetro, ceramica e alluminio risultino integri, sigillati e contenuti in sacchetti della spesa al momento dell’acquisto.

In piazza Don Bosco, viale Firenze, via Milano, piazza Bologna, via Angilla Vecchia, incluso il Parco Baden Powell, dalle ore 12 del 12 maggio 2026 alle ore 6 del successivo 13 maggio disposto il divieto di trasporto, possesso e utilizzo di spray urticanti nonché di qualsiasi altro oggetto contenente sostanze chimiche di facile espulsione.

Il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà l’applicazione dell’art. 650 del c.p., fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.