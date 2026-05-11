Potenza Calcio – Campobasso: al via la vendita libera dei tagliandi della gara di ritorno del 1° Turno Playoff. Tutte le informazioni utili

Dalle ore 15:00 di lunedì 11 maggio, al via la vendita libera dei tagliandi della gara di ritorno del 1° Turno Playoff Nazionale della Serie C 2025/26 (mercoledì 13 maggio, ore 21:00).
Mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 21:00 presso lo stadio Alfredo Viviani è in programma Potenza – Campobasso, gara valevole per il ritorno del 1° Turno Playoff Nazionale di Serie C.
I biglietti sono disponibili, a partire dalle ore 15:00 di lunedì 11 maggio, presso i punti vendita autorizzati (Barleo, Via unità d’Italia – Tabaccheria Giura, Via Angilla Vecchia 39 – Glamour Cafè, Viale Del Basento 114), e online a questo LINK (circuito Go2). Nella giornata di mercoledì 13 maggio attivo il botteghino a partire dalle ore 10:00 (Viale Marconi c/o stadio A. Viviani).
Prezzi Biglietti
Settore / Tipo di Biglietto / Prezzo
Curva Ovest
Intero: € 14,00 / Ridotto*: € 11,00.
Distinti Volturno
Intero: € 18,00 / Ridotto*: € 14,00.
Tribuna Laterale Scoperta
Intero: € 22,00 / Ridotto*: € 18,00.
Tribuna Laterale
Intero: € 30,00 / Ridotto*: € 24,00.
Tribuna Centrale Destra / Sinistra
Intero: € 40,00 / Ridotto*: € 30,00.
*Ridotto
Previste agevolazioni per “Donne”, “Under 18”, “Over 65” e “Invalidi dal 65% al 99%”.
Curva Ospiti
Intero: € 14,00 / Ridotto*: € 11,00.
Vendita presso i rivenditori autorizzati Go2 fino a martedì 12 maggio alle ore 19:00. Sarà possibile acquistare i tagliandi anche online a questo LINK. Ingresso esclusivo da Via Viviani. In loco non sarà possibile la vendita, pertanto si invita espressamente di non recarsi allo stadio senza il titolo valido già acquistato.
Accesso allo stadio: Si consiglia vivamente di recarsi allo stadio Alfredo Viviani con ampio anticipo al fine di agevolare le operazioni di accesso all’impianto, evitare assembramenti e ritardi.