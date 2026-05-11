Le acque dei Campionati Italiani Master Paralimpici di nuoto brillano d’oro per la Basilicata: le congratulazioni di Bardi all’atleta Frisenda

Le acque dei Campionati Italiani Master Paralimpici di nuoto brillano d’oro per la Basilicata.

Il Presidente della Regione, Vito Bardi, si congratula con l’atleta Emilio Frisenda, capace di conquistare due titoli italiani.

Il successo di Frisenda, sottolinea il Presidente:

“assume un valore sociale e umano profondo, essendo il coronamento di una forte determinazione e di una costante dedizione quotidiana:

Risultati del genere sono il frutto di un impegno che funge da esempio per tutto il movimento sportivo lucano, dimostrando come il talento, unito al sacrificio, possa superare ogni barriera”.