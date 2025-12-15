A Potenza l’evento per scoprire la bellezza e la storia della città attraverso un percorso che ha toccato alcuni dei luoghi più significativi

Ieri, 14 dicembre, si è svolto con grande partecipazione e successo il II° Urban Trekking Città di Potenza, un evento organizzato dal Lucania Ancient Motors Club in collaborazione con l’ASD Sentieri.

L’iniziativa ha offerto ai partecipanti l’opportunità di scoprire la bellezza e la storia del capoluogo lucano attraverso un percorso che ha toccato alcuni dei luoghi più significativi della città.

Il trekking dopo il suo avvio è arrivato presso il Museo Provinciale, dove i visitatori hanno potuto ammirare le mostre attualmente allestite.

Si è proseguito verso il Covo degli Arditi, per giungere poi alla Pinacoteca e alla Galleria Civica, incrociando opere d’arte e cultura lungo il cammino.

Il percorso ha condotto infine nel cuore antico della città, culminando con la visita al magnifico Duomo di Potenza, un simbolo della storia e dell’identità locale.

L’incontro tra storia, cultura e natura ha permesso a tutti i partecipanti di vivere un’esperienza unica, riscoprendo la propria terra mentre rigeneravano corpo e anima.

Questo evento, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e turisti, si propone di continuare a valorizzare e promuovere la cultura locale, creando legami tra le persone e il territorio.

Il Lucania Ancient Motors Club e l’ASD Sentieri ringraziano tutti coloro che hanno preso parte a questa edizione del trekking, le guide e l’Amministrazione Comunale di Potenza e vi danno appuntamento al prossimo anno per nuove avventure.