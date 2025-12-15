Basilicata: nonno Nicola compie ben 106 anni! Tantissimi auguri

Un altro ultracentenario in Basilicata.
L’amministrazione di Ruvo del Monte rivolge a lui un augurio speciale:
“La comunità di Ruvo del Monte festeggia i 106 anni di Zio Nicola Guerra, un traguardo straordinario celebrato insieme al Sindaco, al Parroco Don Gerardo e ai familiari.
Un momento semplice e sentito, che racconta il valore della memoria, della famiglia e del legame tra le generazioni.
A Zio Nicola i più sinceri auguri di salute e serenità”.
Augurissimi al caro nonno Nicola per questo giorno importante.