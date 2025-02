A Potenza l’ultima assemblea sulla tutela dei pensionati lucani. Ecco l’appuntamento

Si avvia alla conclusione la fase pre-congressuale della Fnp, la federazione della Cisl che rappresenta e tutela le pensionate e i pensionati.

Mercoledì 5 Marzo alle ore 10:00, nella Sala Romano della Cisl regionale in Via del Gallitello 56 a Potenza, si terrà l’ultima assemblea con le iscritte e gli iscritti del capoluogo per l’elezione dei delegati al congresso, previsto per i giorni 8 e 9 aprile a Rifreddo di Pignola.

L’incontro conclude un ciclo di assemblee territoriali che ha toccato diverse località lucane, tra cui Atella, Lauria, Policoro, Matera e Villa d’Agri.

Un percorso partecipativo che ha visto una significativa affluenza e un forte coinvolgimento della comunità dei pensionati, evidenziando la necessità di affrontare con urgenza le problematiche che riguardano la terza età.

Giuseppe Amatulli, segretario generale della Fnp Cisl Basilicata, ha dichiarato:

“È stato un bel percorso di confronto democratico che ci ha permesso di toccare con mano quella che è la vita reale della popolazione anziana in Basilicata e di recepirne preoccupazioni ed aspettative.

Dai nostri incontri è emersa con forza la richiesta di maggiore attenzione alle condizioni di vita degli anziani, a partire dalla sanità territoriale, dall’accesso ai servizi sociali, dalla sicurezza economica e dal contrasto alla solitudine e all’emarginazione”.

Il congresso di aprile sarà un’occasione cruciale per fare il punto sulle proposte e sulle strategie della federazione in difesa dei pensionati.

Le assemblee pre-congressuali hanno permesso di raccogliere un quadro dettagliato delle priorità che guideranno il lavoro della Fnp nei prossimi anni.

Tra i temi centrali:

il rafforzamento delle politiche socio-sanitarie,

la lotta alla povertà e alla marginalità degli anziani,

la promozione di un dialogo intergenerazionale per una società più inclusiva e solidale.

Amatulli ha concluso:

“Il nostro impegno proseguirà con determinazione per garantire alle pensionate e ai pensionati lucani il rispetto dei loro diritti e per costruire una comunità in cui gli anziani non siano lasciati soli, ma valorizzati e supportati”.

Ecco la locandina del congresso.