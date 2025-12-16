A Potenza musica e solidarietà: ecco l’evento inserito nel cartellone natalizio

Mercoledì 17 dicembre a partire dalle ore 18.30, la Sala conferenze del Museo Provinciale in via Lazio a Potenza, ospiterà l’evento promosso dal Comitato Orienta Sport sul tema “L’altro è il cielo. Musica e Sport: dialogo e solidarietà”.

Una iniziativa trasversale in cui verrà celebrata la bellezza dello sport come esperienza umana, educativa e solidale, inserita nel cartellone del “Natale in Città ’25”.

La manifestazione sarà impreziosita da diverse performance artistiche e sportive e, in particolare, dagli interventi dei “Violoncelli La Vista”, dell'”Aurem Saxophone duo”, della cantante Marialucia Nolè e dalle atlete dell’ASD Ginnastica Artistica Fisiolinea.

Il culmine nel Premio “Sport è Valore”, un riconoscimento annuale che Orienta Sport attribuirà, in questa edizione, a operatori del mondo dello sport, il cui esempio di dedizione e di formazione, si riflette concretamente nel sostegno alle giovani generazioni e alla loro crescita all’interno della comunità.

Una opportunità preziosa di incontro e confronto, intorno alle storie che saranno proposte nel corso della serata.