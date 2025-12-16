Potenza, nuove assunzioni in Regione: in servizio 23 funzionari e 34 istruttori! Il benvenuto di Bardi

C’è un momento, nella vita di un’istituzione, in cui la burocrazia cede il passo all’emozione.

Non è un cartellino da timbrare o una pratica da avviare, ma il senso profondo di una comunità che si rinnova e che si fida dei propri talenti.

Questa mattina, nella Sala Inguscio, si è celebrato proprio questo: l’ingresso dei nuovi funzionari e istruttori alla Regione Basilicata.

L’incontro, intitolato “Accogliere, raccontare, appartenere”, ha visto il Presidente Vito Bardi dare il benvenuto a 23 funzionari e 34 istruttori, che prendono servizio a partire da oggi, ai quali si aggiungono 9 addetti al Capcoe (Programma Nazionale di Assistenza Tecnica “Capacità per la Coesione”) e altri ingressi entro la fine dell’anno.

Bardi ha parlato di senso di appartenenza, di unione, di spirito di squadra, sottolineando il significato profondo dell’evento: “Accogliere, raccontare, appartenere – ha detto il Presidente rivolgendosi ai nuovi dipendenti – sono verbi che riassumono perfettamente lo spirito di questa giornata. Non siete qui per caso.

Il vostro ingresso in servizio è il risultato concreto di una scelta politica chiara e ambiziosa, fortemente voluta dal Governo regionale. Abbiamo lanciato una stagione di concorsi pubblici per dare alla Basilicata le energie di cui ha bisogno.

Voi siete la prova che questo impegno ha dato i suoi frutti. Siete l’espressione di un rinnovamento che parte dalle basi, dalle competenze fresche e dalle nuove qualifiche che porterete in dote. La Basilicata si fida di voi, ha investito su di voi. E ora è il momento di mettersi al lavoro”.

Nel suo intervento, il Presidente ha invitato i nuovi assunti a portare dinamicità e visione nell’attività amministrativa “che non è fatta solo di carte, ma di persone, idee e dinamismo. Guardandovi, vedo l’arrivo di ‘forze fresche’. Vi chiedo di essere curiosi, di non avere paura di proporre nuove idee per risolvere i problemi”.

Concludendo il suo discorso il Presidente ha spiegato che lavorare in questo contesto “significa avere la responsabilità di costruire il futuro della Basilicata.

La Regione è la vostra casa. Entrateci con orgoglio e con la voglia di fare la differenza”. L’incontro è stato moderato da Paolo Albano, Presidente dell’Autorità regionale della valutazione e del merito, e ha visto la partecipazione di Gianpiero Perri, Capo di Gabinetto del Presidente Bardi, e di Donato Del Corso, direttore generale della Presidenza.

Hanno richiamato l’orgoglio di appartenenza con interventi motivazionali. Il messaggio di fondo: esiste una narrazione che tende a ridurre il lavoro nella pubblica amministrazione a ostacoli burocratici. Non è così: si opera per gestire risorse complesse e trasformare le idee in opportunità concrete per il territorio.

La giornata di benvenuto è proseguita con l’illustrazione delle caratteristiche e degli impegni delle diverse Direzioni da parte dei direttori generali, dando il via ufficiale al percorso professionale dei neo-assunti.

A tutti i nuovi arrivati è stato consegnato un plico contenente lo Statuto regionale, il Regolamento, il Codice di comportamento dei dipendenti e un Disciplinare per l’utilizzo delle attrezzature informatiche.