A Potenza Rugiadi, chef e divulgatore di rilievo nazionale, per raccontare la città e le sue eccellenze

Lo chef Simone Rugiati in città per raccontare Potenza attraverso riprese e contenuti audiovisivi realizzati nell’ambito del progetto “In Cluster – Winter Tour Edition”, promosso dall’Associazione Sinapsi Basilicata, al quale il Comune di Potenza ha aderito.

Il progetto, in programma dal 12 al 16 dicembre 2025, con azioni di diffusione e promozione estese per tutto il 2026, è finalizzato alla valorizzazione turistica del territorio regionale attraverso una rete integrata di enti pubblici, associazioni e operatori locali, supportata da strumenti innovativi di comunicazione digitale e di storytelling territoriale.

La presenza di Simone Rugiati, chef e divulgatore di rilievo nazionale, contribuirà a promuovere l’identità, le eccellenze e le specificità della città di Potenza, rafforzandone la visibilità all’interno di un circuito comunicativo a valenza regionale e nazionale.

L’Amministrazione Comunale ringrazia in particolare l’Istituto d’Istruzione Superiore “Di Pasca – Fortunato” di Potenza per la preziosa collaborazione e per il contributo offerto alla riuscita dell’iniziativa, a conferma del valore del coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nei percorsi di valorizzazione formativa e professionale del territorio.

L’adesione consentirà al Comune di Potenza di:

• partecipare alla piattaforma digitale dedicata al progetto;

• contribuire alla produzione e condivisione di contenuti multimediali promozionali;

• beneficiare di una visibilità continuativa nel corso del 2026 all’interno delle campagne di comunicazione coordinate;

• ospitare la demo del progetto “Basilipacco – Il Natale da scartare e scoprire” e la presentazione della piattaforma.

Dichiarano il sindaco Vincenzo Telesca e l’assessore al Turismo Federica D’Andrea:

“L’adesione al progetto “In Cluster Winter Tour Edition” rappresenta un’importante opportunità per valorizzare Potenza attraverso strumenti di comunicazione innovativi e di grande efficacia.

La presenza di Simone Rugiati consentirà di raccontare la città e le sue eccellenze in modo autentico e contemporaneo, rafforzando l’attrattività turistica del territorio e promuovendo un modello di sviluppo fondato sulla collaborazione tra istituzioni, scuole, associazioni e operatori locali”.

Con questa iniziativa, l’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno nella promozione del patrimonio turistico della città, riconoscendo il turismo come leva di sviluppo e strumento di crescita per la comunità.