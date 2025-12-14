Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con il Catania

Si è chiusa poco fa la partita tra il Potenza Calcio e il Catania.
Il risultato finale ha visto la sfida concludersi con un pareggio di 1 a 1.
Di seguito i dettagli della partita e la classifica.
Forza Potenza!
100 anni di vita, sorrisi e ricordi! Il Comune di Sarconi in festa, fa sapere: “Oggi la nostra cara Carolina Pisano ha raggiunto un traguardo…
In relazione ai recenti eventi malavitosi accaduti nel territorio di Baragiano e dei paesi limitrofi ed al conseguente stato di preoccupazione che attraversa la comunità,…
Modifiche alla viabilità a Viggiano dove, come fa sapere il Comune: “Chiuso al transito un tratto di Via Regina Elena a causa di uno sversamento…
Manfred Weber, il leader del Ppe, ha annunciato che la Commissione europea riformerà le regole per le emissioni delle nuove auto, eliminando il requisito che…
Lo chef Simone Rugiati in città per raccontare Potenza attraverso riprese e contenuti audiovisivi realizzati nell’ambito del progetto “In Cluster – Winter Tour Edition”, promosso…
Con la Manovra 2026 arriva anche una tassa di 2 euro su tutti i pacchi con un prezzo sotto i 150 euro. Si tratta di…
Riceviamo e pubblichiamo una nota del Sindaco di Pignola, Antonio De Luca: “La comunità di Pignola è profondamente scossa per la tragica scomparsa del piccolo…
“Il Premio Maestro Artigiano 2025 che celebra l’eccellenza e la maestria degli artigiani lucani, organizzato dal Dipartimento Sviluppo Economico della Regione insieme a Confartigianato, Casartigiani…
L’Arcivescovo di Potenza ha accolto presso la parrocchia di Santa Cecilia a Potenza la Luce proveniente dalla grotta di Betlemme. Consegnata ai gruppi Scout di…
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Alessia Araneo – Consigliera regionale, capogruppo M5S Basilicata: “Qualche ora fa sono stata raggiunta da un telefonata: una…
Ennesimo incidente a Potenza. Nella giornata di oggi un uomo è stato investito sulle strisce pedonali, in Corso XVIII Agosto. Sul posto tempestivo l’intervento di un’ambulanza…
In mattinata, nell’ospedale San Carlo di Potenza, è stato effettuato un delicato intervento di prelievo multiorgano su un bambino di 9 anni, deceduto a seguito…