A Potenza un evento di arti marziali che promette scintille! Ecco i dettagli

La kermesse di “Spartan in the Cage” approda in esclusiva nazionale a Potenza.

Il main event dedicato alle arti marziali miste si terrà al Palapergola il prossimo 29 aprile, con una prima tappa inaugurale che promette scintille.

L’idea “Spartan in the Cage” nasce dall’unità d’intenti tra ASD Sparta, Spartan Academy e Spartan Evolution, coadiuvata dal Comitato A.S.I. della Basilicata (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI), con una mission ben specifica che non guarda esclusivamente al mero spettacolo.

Come fanno sapere gli organizzatori:

“L’obiettivo è quello di avvicinare soprattutto i più giovani ad un’antichissima disciplina sportiva (introdotta dagli antichi greci addirittura nei Giochi Olimpici del 648 a.C.) che trasmette valori di sacrificio, dedizione, resilienza ed assoluto rispetto per l’avversario, con il fine ultimo di benessere fisico nonché mentale.

L’evento rappresenta inoltre per la Basilicata ed il suo Capoluogo non solo un importante momento di aggregazione, bensì una vetrina sociale, turistica ed economica, visto il considerevole indotto di presenze che ‘Spartan in the Cage’ porta al suo seguito”.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’evento.

