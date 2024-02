A Potenza un evento straordinario e toccante per le coraggiose donne che affrontano terapie oncologiche

“Innamorati di te. Della Vita. E dopo di chi vuoi”: Un’Iniziativa di Cura e Sostegno al Day Hospital Oncologico dell’Ospedale San Carlo in occasione della giornata dedicata all’amore.

Associazioni e Istituzioni insieme nel valorizzare la cura come forma d’amore.

In un momento in cui l’amore e la solidarietà sono celebrati in tutto il mondo, alcune tra le più influenti associazioni del territorio, con il patrocinio della Consigliera di Parità provinciale Simona Bonito e l’Ospedale San Carlo di Potenza e del Dott. Giuseppe Spera, si sono uniti per creare un’esperienza straordinaria di speranza e sostegno presso il Day Hospital Oncologico dell’Ospedale San Carlo.

L’evento, straordinario e toccante, intitolato “Innamorati di te. Della Vita. E dopo di chi vuoi” celebre citazione di Frida Kahlo è un titolo che racchiude in sé un potente messaggio: la prima forma d’amore risiede nel prendersi cura di sé stessi prima che degli altri.

L’obiettivo di questa straordinaria iniziativa è stato quello di accompagnare le coraggiose donne che affrontano terapie oncologiche, offrendo loro un momento di sollievo e conforto nel mezzo delle loro battaglie quotidiane.

Durante la mattinata del 14 febbraio, all’interno della sede del Day Hospotal oncologico diretta dal Dott. Angelo Di Nota, sono stati distribuiti cioccolatini e segnalibro contenenti messaggi motivazionali, con l’intento di illuminare il cammino delle pazienti con un bagliore di speranza e positività.

L’attenzione alle pazienti non si fermata lì.

Un’atmosfera di gioia e sostegno rivolta al futuro è stata alimentata dalla partecipazione di una talentuosa delegazione di studenti e studentesse del prestigioso Liceo Musicale Gropius di Potenza, componenti dell’Orchestra Maldestra diretta dal giovanissimo Maestro Donato Telesca.

I giovanissimi artisti hanno reso l’esperienza ancor più memorabile con emozionanti esibizioni musicali come anche l’assolo di violoncello di Oliver Romaniello.

In aggiunta alle dolci attenzioni e alle note musicali, l’evento è stato l’occasione per arricchire il reparto oncologico con la donazione di parrucche, dimostrando un impegno tangibile nel sostenere le pazienti che affrontano la perdita dei capelli durante il loro coraggioso percorso di guarigione.

Questa iniziativa straordinaria ha rappresentato un’opportunità unica per promuovere una cultura di cura e solidarietà, sottolineando che, anche nei momenti più oscuri, è possibile trovare conforto e forza nella comunità che ci circonda.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie allo spirito di rete e condivisione:

dell’Associazione Potenza Città per le Donne, nella persona della sua Presidente Vicaria Marisa Santopietro,

Carmen Paradiso referente Fondazione IncontraDonna Potenza,

la Fondazione Potenza Futura con il suo Direttore Federica D’andrea,

il Lions Club Potenza Host rappresentato dal Mauro De Luca Picione e dal Cerimoniere Consuelo Luccioni e l’artista Maria Ditaranto.

Il tutto magistralmente coordinato e supportato dal Dott. Bilancia, Direttore UOC di Oncologia Medica dell’Ospedale San Carlo di Potenza che da sempre fornisce il suo preziosissimo contributo per il benessere dei singoli pazienti. Una forma di cura oltre la cura stessa.