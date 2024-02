Potenza, novità per Bucaletto: al via l’avviso per la gestione di questo Centro. Ecco come fare domanda

Il Comune di Potenza informa:

“Avviso attivazione partenariato gestione Centro Socio Educativo Diurno di Bucaletto.

Il Comune di Potenza intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di Enti del Terzo Settore (ETS), di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), finalizzato alla ricognizione e verifica di disponibilità per la co-progettazione e la successiva gestione di un progetto volto alla gestione del Centro Socio Educativo Diurno per persone con disabilità anche plurime, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che necessitano di prestazioni riabilitative di carattere socio-assistenziale a prevalenza sociale sito presso la struttura comunale “Rotary” ubicata a Potenza in contrada “Bucaletto”.

Lo scopo è l’individuazione di un soggetto ETS con cui attivare un Tavolo di co-progettazione, finalizzato all’elaborazione congiunta della progettazione definitiva degli interventi e delle attività previste nella Proposta Progettuale, predisposto dall’Ente del terzo settore selezionato, e, conseguentemente, all’attivazione del rapporto di partenariato con lo stesso soggetto per la concreta realizzazione dell’insieme degli interventi e delle azioni coprogettate.

Gli Enti del Terzo settore (ETS) interessati dovranno manifestare la propria candidatura presentando, oltre alla domanda di partecipazione, una proposta progettuale di intervento, redatta secondo le indicazioni del presente avviso, dettagliandone le azioni, le modalità e gli strumenti di realizzazione.

Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 29/03/2024, via PEC all’indirizzo servizisociali@pec.comune.potenza.it“.